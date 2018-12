Un branco di undici lupi immortalato durante l'ondata di maltempo che ha colpito l'Altopiano di Asiago nei giorni scorsi. Il video è stato pubblicato su Facebook da Enrico Ferraro, biologo con una grande passione per la fotografia, che da tempo segue gli spostamenti dei lupi sull'altopiano. Il branco è stato ripreso da una fototrappola durante la tempesta che ha causato grossi danni nel nordest. Come si vede nel filmato, pubblicato qui sotto, i lupi camminano in una zona coperta dalla neve.

Ferraro a Sky tg24: "Branco alla terza riproduzione"

"Si tratta di un branco alla terza riproduzione", spiega Ferraro a Sky tg24. "Ci dovrebbero essere nove cuccioli – aggiunge – un numero superiore alla media, che solitamente si attesta intorno a 5-6, per una specie che rimane comunque a rischio di estinzione". "È una cucciolata particolarmente numerosa, un caso simile è stato registrato in Piemonte", spiega ancora il biologo, che con un gruppo di appassionati monitora in maniera volontaria i lupi e passa i dati alla Regione Veneto.