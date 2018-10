Il ministero della Salute ha reso noto che alcuni lotti di uova di gallina sono stati ritirati dal mercato per il rischio di una possibile contaminazione da salmonella enteriditis (COS'È E QUALI SONO I SINTOMI). Il ritiro "per rischio microbiologico" riguarda uova fresche di due marchi prodotti dalla stessa azienda agricola, la Avicola Sagittario di Galante & C., nello stabilimento di Bugnara, in provincia de L'Aquila. Nel caso in cui i prodotti siano stati già acquistati, il ministero invita "a riportare le confezioni nei punti vendita di acquisto".

Quali sono i lotti ritirati e quali le date di scadenza

Gli avvisi riguardano i lotti 08111, 1211, 1511 e 1911 di uova fresche allevate a terra a marchio Galantuomo, con scadenza 08/11/18, 12/11/18, 15/11/18 e 19/11/2018. Il secondo ritiro riguarda i lotti 151118/3, 171118/3 e 191118/3 delle uova da allevamento in batteria a marchio Avicola Sagittario con scadenze 15/11/18, 17/11/18 e 19/11/18. Il terzo richiamo riguarda i lotti 081118/3, 111118/3 e 131118/3 a marchio Avicola Sagittario, con scadenze al 08/11/18, 11/11/18 e 13/11/18.