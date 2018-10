Meteo, le previsioni di domani mercoledì 31 ottobre

Un ciclone con venti distruttivi e piogge monsoniche ha flagellato l’Italia nella giornata di lunedì. La violenza dello scirocco ha causato pesanti danni in tutto il Paese, superando i 150 km orari. Record assoluto in Liguria con una punta di 180 km orari a Marina di Loano mentre a Follonica (Toscana) è stata registrata una raffica di 170 km orari. Forza distruttiva paragonabile a quella di un uragano di categoria 2 (COSA SONO GLI URAGANI).

Nuovo peggioramento in arrivo

Dopo una breve tregua, mercoledì il tempo torna a peggiorare sulle regioni del Nord. Preoccupazione per la Liguria e le regioni del Nord Est duramente colpite nei giorni scorsi. La nuova perturbazione farà da apripista ad una nuova fase di maltempo prevista per il ponte di Ognissanti con piogge molto forti soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Clima mite nel weekend.

Le previsioni al Nord

Una nuova perturbazione interesserà mercoledì le regioni occidentali. Piogge sono previste in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia in intensificazione nel corso del giorno. Temperature in calo e neve sulle Alpi già a partire dei 1200 metri. Forte peggioramento a Genova con 80 mm di pioggia nella giornata e nuovo rinforzo dei venti. Piovoso anche a Milano e Torino, soprattutto dal pomeriggio-sera. Temporanea pausa di sole a Venezia con 18 gradi e venti più freschi da Nord.

Le previsioni al Centro

Peggiora il meteo sulle regioni tirreniche ad iniziare dall’alta Toscana. Instabile dalla serata su Lazio e Umbria, il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato sull’area adriatica ma sempre in un contesto molto variabile. Piogge dalla sera su Firenze e Roma con temperature più fredde soprattutto al mattino. Velato ad Ancona con 19 gradi di massima e temporaneo calo dei venti. Più fresco anche a Perugia con 9 gradi di minima.

Le previsioni al Sud

Cambia il tempo anche al Sud e sulle isole maggiori. Peggiora dapprima sulla Sicilia con piogge in risalita nel corso del giorno su Calabria, Puglia e Campania. Piovaschi dalla sera su Napoli con calo dei venti e mari mossi. Situazione analoga a Palermo con brevi rovesci e attenuazione dei venti. Variabile e piovoso in serata su Bari con moto dei mari in deciso calo.