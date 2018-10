Maltempo, vittime e feriti in tutta Italia per alberi caduti

L’ondata di maltempo che sta flagellando l’Italia è caratterizzata da raffiche di vento fortissime, oltre i 100 km/h in molte zone (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Il bilancio delle vittime è in continuo aggiornamento ma tra la giornata di ieri, lunedì 29 ottobre, e oggi sono numerose le persone che hanno perso la vita o sono rimaste ferite dalla caduta degli alberi, piegati e spesso sradicati dalle folate di vento (LE FOTO DEGLI UTENTI).

Un vigile del fuoco volontario ucciso da un albero

Nella notte tra lunedì e martedì un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, travolto da un albero caduto per il forte vento. La notizia è stata comunicata dal dipartimento della Protezione civile.

Una vittima a Feltre, in Veneto

Nel pomeriggio di lunedì, un padovano di 49 anni, è morto a Feltre travolto da un albero durante un forte temporale. In tutto il Bellunese i venti hanno raggiunto i 130 chilometri orari. L'uomo stava percorrendo un rettilineo costeggiato da platani quando una pianta sradicata dal vento è crollata sulla carreggiata schiacciando l'automobile sulla quale si trovava, uccidendolo all'istante. I soccorsi sono stati chiamati da un altro automobilista, anch'egli rimasto ferito dalla caduta di un'altra pianta sullo stesso tratto di strada. Gli alberi caduti sui due chilometri di lunghezza della strada sono stati decine.

A Terracina un morto in auto schiacciata da albero

Sempre ieri pomeriggio un albero è caduto su un'auto in transito a Terracina, sul litorale laziale, uccidendo un uomo e ferendone un altro in modo grave. La cittadina è stata investita da una tromba d'aria che ha provocato seri danni. Il vento ha fatto cadere decine di alberi, molti finiti sulle auto. Diverse le persone rimaste ferite.

Cade albero a Napoli, muore un 21enne

Un'altra vittima della caduta di alberi si è registrata nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Un giovane di 21 anni, della provincia di Caserta, è morto schiacciato da un albero che gli è crollato addosso mentre camminava in via Claudio. Il giovane è stato colpito dal grosso albero, un pino, che si trovava nell'area dell'Istituto Motori del Cnr, crollato verosimilmente a causa del forte vento. Il fusto dell'albero ha abbattuto una cancellata in ferro e lo ha colpito in pieno.

Una donna ferita a Pescara

Ieri una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita a Pescara dopo che un albero, a causa del forte vento che imperversava sulla città, è caduto sulla sua auto parcheggiata. Un grosso tronco si è staccato da un pioppo ed ha preso in pieno la parte anteriore della sua automobile. Il fusto è finito dentro l'abitacolo della vettura. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, ha riportato, tra l'altro, una frattura esposta del femore. Per lei una prognosi di 40 giorni.

Colpito da albero, giovane gravissimo nel Torinese

Un 24enne di Piscina (Torino) ha riportato gravissime ferite dopo essere stato travolto, a Lanzo (Torino), da un albero precipitato a causa delle forti raffiche di vento e dalle violenti piogge. Il giovane stava camminando in strada quando un grosso ramo gli è caduto sulla testa. Soccorso dai carabinieri e dai medici e dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale di Ciriè (Torino).

I danni a Genova

Nel capoluogo ligure, un albero è caduto sulla autostrada A10 tra Pegli e Prà provocando un tamponamento. Una persona è rimasta lievemente ferita. All’interno dell'area dell'ospedale San Martino un tronco è caduto su alcune macchine in sosta, senza ferire nessuno. Infine la caduta di un grande albero su alcune abitazioni ha costretto i vigili del fuoco ad evacuare alcuni appartamenti in via Marras.

Strage di alberi a Firenze e Roma

Tanti gli alberi caduti a Firenze nel pomeriggio di lunedì. In città la polizia municipale ha segnalato fusti caduti sulle auto parcheggiate ma anche all'interno di giardini privati. A Roma sono stati centinaia gli interventi sui rami che hanno invaso le strade dopo le raffiche oltre i 100 km/h. Gli alberi caduti ieri nella Capitale sono stati oltre 250.