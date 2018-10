Ancona, bambino ferito da fucile caccia: è in rianimazione

Un bambino di 10 anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale materno infantile Salesi di Ancona. Il piccolo sarebbe stato raggiunto al viso e al collo dai piombini di un proiettile da caccia durante una battuta. Lo riferiscono alcuni media locali. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 ottobre, a Osimo (Ancona).

Dinamica da chiarire

Il bimbo è stato accompagnato in ospedale dal padre che era con lui al momento dell'incidente. Ancora da chiarire la dinamica del fatto, ma sembra che il proiettile abbia colpito un muro e il bambino sia stato investito dai pallini di rimbalzo. Non è chiaro se padre e figlio stessero partecipando alla battuta di caccia. Mentre era sottoposto alle prime cure, il padre, apparso molto provato, ha chiesto ai medici se erano sicuri che si trattasse di pallini e non di frammenti di cemento. Da qui l'ipotesi che il proiettile abbia raggiunto un muretto e che il ragazzino sia stato ferito di rimbalzo. Il bambino per altro è stato sempre vigile e, secondo fonti ospedaliere, sarebbe stato ricoverato in rianimazione per mancanza di letti.

