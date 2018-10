L'Italia torna nella morsa del maltempo, con un calo delle temperature che raggiungerà anche gli 8-10 gradi. La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione in cinque Regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise e Puglia) e allerta gialla praticamente in tutto il Sud. Una bomba d’acqua si è abbattuta questa mattina, lunedì 22 ottobre, sull’isola di Capri, con la caduta di oltre 100 mm in meno di cinque ore. Nella notte un violento nubifragio ha colpito Palermo dove si registrano allagamenti ed alberi abbattuti dal vento. Scuole chiuse per il maltempo a Pescara, un istituto chiuso nel V municipio a Roma. Allarme della Coldiretti: "Gravi danni all'agricoltura". Prima neve in Molise e Abruzzo. LE PREVISIONI

Allerta arancione in cinque Regioni

Intanto è allerta meteo praticamente in tutto il Meridione. La Protezione civile ha diramato allarmi di "moderata criticità" per rischio temporali in Basilicata e Molise e per rischio idrogeologico anche in Campania, Puglia e Abruzzo. L'allerta gialla riguarda, per rischio idraulico, temporali o idrogeologico, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia. Coldiretti denuncia: "È calamità per l'agricoltura italiana con l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia da Nord a Sud, con perdite per milioni di euro per le coltivazioni e le infrastrutture nelle campagne".

Bomba d’acqua a Capri

Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina sull'isola di Capri. La stazione meteo dell'Aeronautica Militare che ha sede ad Anacapri ha rilevato, infatti, la caduta di oltre 100 mm di pioggia in meno di cinque ore. Si tratta di uno degli episodi di precipitazioni più violenti sull'isola degli ultimi anni, secondo solo a quello del 20 ottobre 2015. Dalla scorsa notte l'isola azzurra è stata investita da temporali e raffiche di vento. Crolli e allagamenti sono stati segnalati in varie zone. Si segnalano la caduta di un grande eucalipto, insieme con un muro di contenimento, tombini ostruiti da acqua e fango, allagamenti e pozzanghere.

Scuole chiuse a Pescara

Per il maltempo scuole chiuse oggi a Pescara. "A causa delle copiose piogge che si stanno abbattendo sulla città, del previsto peggioramento delle condizioni meteo e dei disagi che tale situazione arreca alla circolazione di diverse zone cittadine", il sindaco Marco Alessandrini ha firmato l'ordinanza di sospensione della didattica. Sul sito e sulla pagina Facebook, il Comune si è scusato con alunni e studenti di scuole elementari, medie e superiori - pendolari, ma non solo – che avevano già raggiunto gli istituti. Chiusa anche la scuola media Valente al Collatino, nel V municipio di Roma, a causa di calcinacci venuti giù dopo la forte ondata di maltempo di ieri. A quanto si apprende stamattina si sarebbero resi necessari in città interventi anche in altri istituti scolastici per mancanza di luce o allagamenti. GRANDINE A ROMA. FOTO

Molti allagamenti a Palermo

A Palermo il primo bilancio dei danni del nubifragio che si è abbattuto la notte scorsa segna allagamenti in numerose zone della città e alberi caduti anche per il forte vento. Le zone maggiormente interessate sono via dell'Olimpo, Favorita, via Bonanno a Montepellegrino. In via Falconara numerosi alberi si sono abbattuti sulla strada anche su auto. Allagamenti si sono registrati in via Messina Marine e Ugo la Malfa. Interventi dei pompieri per danni dal maltempo anche a Ficarazzi e a Campofelice di Roccella.

Le previsioni

Da martedì 23 ottobre il vortice di bassa pressione scivolerà sullo Ionio meridionale, da dove porterà ancora piogge all'estremo Sud in particolare in Calabria e nord della Sicilia; le temperature torneranno a salire e in molte zone del Paese sono attesi valori nella norma o leggermente al di sopra. A metà settimana il clima sarà di nuovo insolitamente caldo per il periodo con addirittura punte di 25 gradi nel Nord Italia.