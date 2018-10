Brindisi, mimano scimmie per insultare i giocatori avversari: 7 daspo

Daspo per sette tifosi del Gallipoli. L’accusa, per loro, è di aver insultato - mimando la gestualità delle scimmie - due calciatori di colore avversari. I fatti risalgono al 16 settembre scorso, durante una partita del campionato di Eccellenza tra il Mesagne e il Gallipoli, allo stadio “Guarini” della cittadina in provincia di Brindisi. I tifosi sono stati anche denunciati per atti di discriminazione per motivi razziali.

Divieto di assistere a manifestazioni sportive per 5 anni

I provvedimenti, emessi dal questore di Brindisi Maurizio Masciopinto, impongono ai sette tifosi il divieto di assistere a manifestazioni sportive per cinque anni. Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato di Mesagne, in collaborazione con la Digos di Brindisi e il commissariato di Gallipoli.

La partita il 16 settembre scorso

Durante la partita di calcio tra il Mesagne e il Gallipoli del 16 settembre scorso, allo stadio “Guarini” erano presenti circa cinquanta sostenitori della squadra ospite. Dalla curva, verso i due giocatori di colore del Mesagne, erano partiti diversi ululati e mugugni, a imitare il verso e la postura delle scimmie. L’arbitro aveva annotato tutto sul referto, tanto che alla squadra del Gallipoli è arrivata una multa di 500 euro. Dai fotogrammi, poi, sono stati poi individuati i responsabili: tifosi gallipolini di età compresa tra i 20 e i 32 anni.