Trump: "Putin probabilmente coinvolto in omicidi, ma non negli Usa"

Il presidente Usa, in un'intervista alla Cbs, ribadisce comunque "di avere fiducia" nel leader russo. Sul Russiagate dice: "Non chiudere le indagini? Non prometto nulla". Poi ha corretto il tiro sul cambiamento climatico: non è fake news ma non so se la causa è umana