Migranti, Salvini: "Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso porti"

Il ministro avverte sull’ipotesi di riportare in Italia alcune persone entrate in Europa dal nostro Paese e poi arrivate in altri Stati: "Non ci saranno aeroporti disponibili per scaricare immigrati". La Baviera precisa: "Nessun charter per l'Italia in settimana"