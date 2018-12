Investe tre migranti che vanno al lavoro in bici a Giugliano: un morto

Un 24enne ha investito 3 ciclisti di origine albanese che stavano andando al lavoro nei campi nel Napoletano, uccidendone uno, un ragazzo di 26 anni. Gli altri due sono finiti in ospedale. Dopo l'incidente è fuggito e si è fermato poco dopo, ma solo per cambiare uno pneumatico dell'auto (con motore truccato). L’episodio è accaduto a Giugliano. Alcuni giorni dopo i carabinieri hanno identificato e arrestato il conducente, ora agli arresti domiciliari in attesa del processo per omicidio stradale e omissione di soccorso.

La ricostruzione

Il fatto è avvenuto alle 6 del mattino di qualche giorno fa. Alla guida della sua utilitaria, il 24enne stava percorrendo una strada rettilinea molto stretta tra il Napoletano ed il Casertano. Lì ha travolto i tre che in bicicletta stavano andando a lavoro. Uno degli investiti, un 26enne, era rimasto ferito mortalmente. Gli altri due, ricoverati in ospedale, avevano riportato lesioni e contusioni di vario tipo. Subito dopo il fatto il 24enne si era allontanato senza prestare o chiamare i soccorsi per poi fermarsi più avanti, ma solo per cambiare uno pneumatico della vettura che a causa dell'urto si era sgonfiato. Tornato nella sua città, a Villa Literno, nel Casertano, aveva portato la vettura dal suo carrozziere di fiducia chiedendogli di riparare le ammaccature e di sostituire il parabrezza rotto nell'urto.

Le indagini e l’arresto

Il giorno seguente i carabinieri di Giugliano hanno identificato l'autista grazie all'esame di immagini degli impianti videosorveglianza installati in attività commerciali vicine al luogo dell'incidente e controllando una a una le officine e i carrozzieri della zona di Villa Literno sono riusciti a trovare la vettura dell'investitore accertando che vi era stato montato un motore truccato. Proprio mentre i militari stavano ispezionando la vettura è arrivato in officina il 24enne che voleva accertarsi dello stato di lavori. I militari lo hanno immediatamente fermato. Davanti al giudice ha ammesso la sua responsabilità. Il magistrato lo ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Data ultima modifica 03 ottobre 2018 ore 09:29