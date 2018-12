Abusi su bimbo di 9 anni, arrestato accompagnatore di scuolabus a Pisa

Maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di un bambino di 9 anni. Sono queste le accuse a carico di un 30enne che è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del tribunale di Pisa. L’uomo lavora come accompagnatore sugli scuolabus per un Comune della Valdera e accompagna gli anziani nelle gite.

Gli abusi a casa dell'uomo

Come scrive Il Tirreno, per mesi i carabinieri hanno condotto indagini sul 30enne. Secondo quanto è emerso, il bambino - di origini straniere - veniva affidato all’uomo dalla sua famiglia perché imparasse l’italiano e proprio in quelle circostanze sarebbero avvenuti gli abusi. Il ragazzino, avrebbe poi iniziato ad avere dei comportamenti strani che hanno messo in allerta la madre. La donna si è quindi rivolta ai carabinieri e ha poi denunciato l’uomo. Nel corso degli accertamenti è stata anche ascoltata la vittima, in presenza di uno psicologo in veste di consulente tecnico.