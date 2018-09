Rapina Lanciano, continua caccia ai banditi. I coniugi stanno meglio

Mentre continua la caccia alla banda, migliorano le condizioni dei coniugi rapinati e aggrediti all'alba di domenica nella loro villa alla periferia di Lanciano, in provincia di Chieti (MAPPA). La coppia - Carlo Martelli, chirurgo cardiovascolare in pensione e fondatore dell'associazione Anffas, e la moglie Niva Bazzan, alla quale è stato tagliato il lobo dell'orecchio destro - è ricoverata all'ospedale Renzetti di Lanciano.

Le condizioni dei due coniugi

“Il dottor Martelli – ha spiegato la Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti – è ricoverato in chirurgia. Le sue condizioni cliniche sono migliorate stabilmente. La prognosi resta riservata dal momento che sono necessari altri accertamenti strumentali che aiuteranno a stabilire se ci sono stati danni dovuti alle violente percosse ricevute”. La moglie Bazzan, hanno detto ancora i medici, “è ricoverata in Unità coronarica per il monitoraggio dei parametri vitali a seguito del forte stress psicofisico subito. Per quanto riguarda il padiglione auricolare non è stato possibile procedere alla ricostruzione anatomica a causa della lesione prodotta durante l'aggressione e per via del lembo in avanzata necrosi”.

Si analizzano analogie con altre rapine nella zona

Continuano, intanto le ricerche della banda che ha massacrato i coniugi. Nelle scorse ore è stata ritrovata, in località Serre di Lanciano, una delle auto della famiglia, una Fiat Sedici, a bordo della quale i quattro banditi si sono allontanati dopo due ore di violenze. La banda aveva fatto irruzione nella villa in cerca di una inesistente cassaforte. Ora gli investigatori stanno analizzando le analogie con precedenti rapine violente compiute nella stessa zona nell'ultimo anno. È questo, infatti, uno degli elementi cardine delle indagini sull'aggressione, avvenuta tra le 4 e le 6 di domenica. In particolare, la polizia ritiene di dover approfondire le analogie con una precedente sanguinaria rapina avvenuta il 26 marzo a San Vito Chietino (Chieti), a 10 chilometri da Lanciano, quando un commerciante 73enne di generi alimentari e tabacchi fu pestato a sangue e uno dei quattro rapinatori gli tagliò con un coltello l'indice della mano destra. Gli altri recenti colpi all'esame degli investigatori sono stati compiuti lo scorso 4 agosto a Paglieta (Chieti), il 24 aprile ad Atessa (Chieti), il 3 ottobre 2017 a Guardiagrele (Chieti), il 5 settembre 2017 a Santa Maria Imbaro (Chieti).

"Indagini complesse"

Si tratta di “indagini complesse, ma andiamo avanti alla ricerca di utili indizi”, ha detto il dirigente della Squadra Mobile di Chieti, Miriam D'Anastasio. La polizia sta visionando decine di filmati di telecamere pubbliche e private e sta cercando tracce nella villa e nelle due auto della famiglia usate dai malviventi. Con una, una Yaris, i rapinatori sono andati a prelevare denaro in alcune banche usando il bancomat dei coniugi. Una “atipicità”, questa delle carte di credito, che secondo il questore di Chieti Ruggiero Borzacchiello “non rientra nei canoni della malavita”.

“È stato come un film dell'orrore”

“È stato come un film dell'orrore – ha raccontato Carlo Martelli dal suo letto d'ospedale –. Io e mia moglie eravamo convinti che saremmo stati fatti fuori, per questo non ho pensato cosa conservare in mente per poi riferirlo. L'assalto dei rapinatori è stato fatto con una violenza di principio, stile militare”. “Una violenza spropositata”, ha aggiunto il questore di Chieti. Parole che ha pronunciato anche la moglie di Martelli, mutilata a un orecchio da uno dei quattro malviventi: “Ciò che sto vivendo è molto sproporzionato ed esagerato, mi sembrava come se fossi dentro un film. Ho pensato che sarei morta”.