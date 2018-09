Si stacca plafoniera a scuola, bimbo colpito in testa nell’Avellinese

L'episodio si è verificato in un istituto per l’infanzia di Mercogliano, in Irpinia. Il piccolo ha cominciato a piangere per il dolore e lo spavento. La maestra ha chiesto immediatamente l'intervento di un'ambulanza del 118. Le sue condizioni non destano preoccupazione