Lite per il parcheggio, 53enne finisce in coma nel Palermitano

Da una banale lite per il parcheggio al coma. E' successo nei pressi di un bar del lungomare di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Un uomo di 53 anni, originario di Caccamo (provincia di Palermo) è stato colpito al volto durante la collutazione ed è caduto a terra, perdendo i sensi. Ora è ricoverato in stato di coma al "Villa Sofia" di Palermo in prognosi riservata e in pericolo di vita.

La lite

La vittima, un operario di 53 anni, aveva parcheggiato la sua moto vicino al bar, ma un ventenne originario di Termini Imerese, pretendeva quel posto che a suo dire era riservato. Ne è nata una discussione molto accesa degenerata in una collutazione. Il giovane ha quindi colpito al volto il 53enne che è caduto sull'asfalto battendo la testa. Il 118 lo ha portato prima all'ospedale 'Giglio' di Cefalù poi, a seguito di un progressivo aggravamento, è stato disposto il trasferimento nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Palermo. Il 20enne è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate.