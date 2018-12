Tredicenne disabile picchiato da un compagno di scuola a Palermo

Caso di bullismo in un istituto tecnico a Palermo. Uno studente di 13 anni, con problemi di autismo, è stato picchiato durante le ore di lezione da un altro studente di 15 anni. Un'aggressione per futili motivi, come hanno accertato i carabinieri, che ha provocato ecchimosi ed escoriazioni alla vittima: ferite guaribili in sette giorni. L'aggressore è stato denunciato per lesioni personali. Le indagini dei militari sono coordinate dalla procura del tribunale per i minorenni. Solo tre giorni fa, un ragazzo di La Maddalena, in Sardegna, era scappato di casa, angosciato dal ritorno nella scuola dove l'anno scorso avrebbe subito le angherie di alcuni compagni. Era stato poi ritrovato dopo alcune ore.

Protesta delle mamme contro lo sporco a scuola

Intanto, sempre nel capoluogo siciliano, un gruppo di mamme ha protestato davanti al plesso dell'istituto comprensivo Politeama in via Pier delle Vigne, lamentando la scarsa pulizia dei locali della scuola. I genitori hanno chiamato i carabinieri e sono intervenuti anche i Nas.

#lamiascuola: l’iniziativa di Sky tg24

Con il ritorno sui banchi di scuola, Sky tg24 ha lanciato l’iniziativa #lamiascuola, una raccolta di testimonianze, esperienze, racconti dal mondo dell’istruzione. Dalle sedi disagiate per il degrado delle strutture, al bullismo e al precariato, senza dimenticare l’Italia virtuosa dove gli insegnanti lavorano con passione nonostante le difficoltà. Cosa funziona, cosa non funziona, cosa si può e si deve fare nel mondo dell’istruzione? Prima tappa dell’inchiesta Milano, istituto Pizzigoni, una scuola tra eccellenza e precarietà.