Estate addio, 48 ore di maltempo sull'Italia. Migliora nel weekend

Estate quasi archiviata, almeno dal punto di vista meteorologico, per milioni di italiani: nelle giornate di oggi e domani sono infatti previsti temporali e bombe d’acqua su gran parte della Penisola.

Le previsioni per oggi

Durante le ore pomeridiane i temporali al Nord nasceranno in maniera improvvisa sul Trentino Alto Adige, sul Piemonte occidentale e su quasi tutta l'Emilia Romagna, mentre al Centro la Sardegna sarà interessata da una fase di intenso maltempo, con possibili nubifragi o bombe d'acqua a Sassari, Nuoro e Olbia-Tempio. Non andrà meglio nemmeno in Toscana, Lazio, Umbria e sulle regioni adriatiche, con maltempo atteso anche a Firenze e a Roma. Col passare delle ore qualche rovescio colpirà anche il Sud, soprattutto la Puglia garganica, la Basilicata e la Sicilia, specie tra Ragusa e Siracusa.

Il maltempo persevera

In serata e nottata i fenomeni si esauriranno su gran parte del Nord, eccezion fatta per il cuneese e l'Alto Adige. Nubifragi intensi e tempeste di pioggia continueranno a flagellare invece la Sardegna, con alto rischio di allagamenti e alluvioni lampo sull'Olbiense; altri focolai temporaleschi resisteranno anche in Toscana e in Umbria; più asciutto al Sud. Nemmeno la giornata di Mercoledì sarà tranquilla, con la formazione di un piccolo vortice ciclonico sul mar Tirreno che sarà responsabile di una diffusa fase di maltempo sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni centrali. Il maltempo continuerà anche giovedì e venerdì, mentre un miglioramento è atteso nel weekend, quando il sole dovrebbe prevalere su tutte le regioni.