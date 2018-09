È morto Carlo Dell'Aringa, economista ed ex parlamentare Pd

È morto Carlo Dell'Aringa, economista, politico, studioso del diritto del lavoro e delle relazioni sindacali. Per una legislatura era stato deputato per il Partito democratico e, nella breve esperienza del governo Monti, sottosegretario al Lavoro. Andrea Orlando, del Pd, è stato tra i primi a diffondere la notizia. "Se ne è andato Carlo Dell'Aringa una persona squisita ed intelligente. Un uomo mite ed acuto, uno studioso autorevole ed equilibrato. Ho avuto l'onore della sua stima e del suo sostegno in quella che è stata la sua ultima battaglia politica. Ciao Carlo grazie per ciò che sei stato ed hai saputo dare" ha scritto su Facebook.

Il ricordo del mondo della politica

Sui social network decine i messaggi di cordoglio senza distinzione politica. Enrico Letta ha scritto su Twitter: "Apprendo ora, affranto, la notizia della scomparsa di Carlo Dell'Aringa, grande economista, uomo perbene, amico vero". Renato brunetta di Forza Italia, sempre su Twitter, ha scritto: "Carlo Dell’Aringa. Grande professore, grande amico. Compagno di tante battaglie. Mi mancherà, ci mancherà".

I sindacati: grave perdita

"La Cgil lo saluta - scrive il sindacato di Susanna Camusso - l'Italia perde un uomo che non ha mai smesso di cercare e proporre soluzioni ai problemi del mondo del lavoro". "La scomparsa improvvisa di Carlo Dell'Aringa ci addolora molto - ha scritto Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl - è una grave perdita per il paese e per il mondo del lavoro. Con i suoi studi e le sue intuizioni è stato un punto di riferimento per la Cisl e per tutto il sindacato. Non lo dimenticheremo mai".