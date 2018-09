Denis Verdini condannato a 5 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta

L'ex senatore di Ala Denis Verdini è stato condannato a 5 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta di Società Toscana di Edizioni (Ste). Il tribunale di Firenze ha condannato a 5 anni anche l'ex deputato Massimo Parisi. Per entrambi, i giudici hanno deciso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Tre anni ciascuno per gli altri tre imputati nel processo, tutti amministratori della Ste che pubblicava "Il Giornale della Toscana". Il pm Luca Turco aveva chiesto 3 anni per Verdini e 2 anni per Parisi. Denis Verdini, inchieste e processi in cui è stato coinvolto