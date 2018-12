Incidente A8, scende dall'auto per salvare figlie: travolta e uccisa

È scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza le figlie dopo essere stata coinvolta in un incidente sulla A8, ma in quel momento è stata travolta e uccisa da un'altra macchina. È accaduto ieri, 11 settembre, intorno alle 20.30 sulla Milano-Varese, in direzione del capoluogo, all'altezza dello svincolo per la tangenziale Ovest. La vittima è una donna milanese di 38 anni residente a Sesto San Giovanni (Milano).

Bambini illesi, un'altra donna ferita

La donna stava tornando a casa a bordo della sua auto, con le sue due bimbe di 9 mesi e 5 anni nei seggiolini. La sua macchina è stata tamponata da un'altra vettura, finendo in testacoda nella quarta corsia dell'autostrada A8, all'altezza di Rho (Milano). La 38enne è subito scesa per tentare di portare le bambine in salvo, al di là della carreggiata dove c'è la corsia di emergenza, ma è stata falciata da un'auto ed è morta sul colpo. Insieme a lei è stata travolta un'altra donna, 30enne, che per le ferite riportate nell'impatto ha subito l'amputazione di una gamba.

La ricostruzione della polizia stradale

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, la macchina della 38enne sarebbe stata tamponata da quella della 30enne rimasta ferita. La vettura di un cinquantenne si è fermata dietro le loro e il conducente è sceso per verificare che le due donne stessero bene. Tutti insieme avrebbero deciso di provare ad attraversare la carreggiata, per mettersi più al sicuro sulla corsia di emergenza. Poco dopo, però, è arrivata una quarta auto, guidata da un uomo di circa 30 anni, che non è riuscita a evitare le macchine ferme e ha travolto in pieno le due donne. Illesi l'altro automobilista e le due bambine. Sull'incidente sono in corso indagini.

