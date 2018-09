Corona canta “Viva la libertà”. Ma il giro in bici finisce male. VIDEO

Una pedalata nelle vie del centro di Milano si è trasformata in una figuraccia virale per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. In un video, pubblicato sulla sua pagina Instagram, si vede l’ex fotografo mentre canta a squarciagola “Viva la libertà” in sella a una bicicletta. Corona però, che stava percorrendo un tratto dove sono presenti i binari del tram, non presta attenzione: la ruota della bici si incastra e lui cade in mezzo alla strada.

Il video fa il giro del web

Nulla di grave e Corona si rialza subito, chiedendo a chi stava riprendendo la scena di non cancellare nulla ma di pubblicare lo stesso. Il video diventa virale in poco tempo e supera, solo sulla sua pagina Instagram, le 627mila visualizzazioni. Scarcerato lo scorso febbraio, Corona ha potuto ricominciare a utilizzare i social soltanto lo scorso maggio, come stabilito dal giudice del tribunale di sorveglianza.