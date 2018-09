Sant'Anna di Stazzema, un ostello per la pace nel luogo dell'eccidio

Un ostello della gioventù in uno dei luoghi simbolo della barbarie nazista. Succederà a Sant'Anna di Stazzema: una casa dove le SS sterminarono un'intera famiglia sarà trasformata in una struttura dal nome evocativo, "Ostello della pace". Enrico Pieri, sopravvissuto all'eccidio del 1944 (LA STORIA), ha donato la sua casa al Comune, che, grazie anche a finanziamenti in arrivo dalla Germania, potrà completare i lavori.



La storia di Enrico Pieri

Come riporta il quotidiano Il Tirreno, Enrico Pieri è uno dei pochi sopravvissuti all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema del 12 agosto 1944. Riuscì a nascondersi in un sottoscala e poi fuggì tra i campi, mentre gli agenti delle SS sterminavano la sua famiglia. Ha deciso di donare la casa in cui è avvenuto il massacro al Comune, per costruire un ostello della gioventù. Dopo la donazione, il sindaco Maurizio Verona si è mosso per trovare i finanziamenti e sembra essere riuscito nel suo proposito. "È un’emozione enorme. Adesso ho unico sogno: vedere quell’ostello finito", ha commentato Pieri al quotidiano toscano: "Voglio lasciare qualcosa quando me ne andrò e vorrei lasciarlo ai giovani, affinché vengano a capire cosa è successo qui". L'idea di costruire un ostello nella casa dell'eccidio era un'idea coltivata da anni, ma la donazione al comune si è concretizzata solo a marzo del 2018.



Il contributo della Germania



Il costo per la realizzazione dell’ostello si aggira, secondo una prima stima del Comune, attorno agli 800mila euro. I soldi arriveranno dalla Germania, il sindaco ha ottenuto l'ok di Angela Merkel in persona: "La vostra iniziativa è degna di nota e commemora i crimini commessi in passato e dovrebbe essere dedicata alla promozione del rapporto tra i giovani in Europa", le parole dell'ufficio della cancelliera. "L’ambasciata tedesca si è impegnata a finanziarlo tutto. Spero che si concretizzi veramente e che non siano i soliti proclami. Io sono forse un sognatore e avrei potuto anche lanciare una raccolta fondi internazionale", ha commentato il primo cittadino di Stazzema. L'immobile donato è la porzione di una vecchia palazzina di tre piani in località "I Franchi", che potrebbe accogliere fino a 30 persone.