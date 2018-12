Tir contro auto sulla A1, tra Orvieto e Fabro: due morti

Incidente mortale sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze. Due persone hanno perso la vita, dopo che la loro automobile si è scontrata con un tir. In seguito alla collisione, riferisce Autostrade per l'Italia, il mezzo pesante si è ribaltato e incendiato. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente sul quale sono in corso accertamenti della polizia stradale. In base a una prima ipotesi si sarebbe trattato di un tamponamento.

Code in entrambe le direzioni

Il camion occupa anche parte della carreggiata sud dove il traffico scorre solo sulla corsia di emergenza. Il tratto tra Orvieto e Fabro è stato chiuso, come fa sapere su Twitter la polizia. Code si sono formate in entrambe le direzioni. Autostrade ha comunicato che sono in corso le operazioni per la distribuzione dell'acqua alle persone in coda. Sul luogo dell'incidente, al km 430, sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, polizia stradale, vigili del fuoco e il 118.

Consigliata l’uscita a Orvieto

Agli automobilisti diretti verso Firenze, si consiglia l'uscita di Orvieto ed il rientro a Fabro, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Mentre per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire ad Orte, per poi raggiungere Perugia e riprendere l'A1 dalla Perugia-Bettolle, all'altezza di Valdichiana.