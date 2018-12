Violentata turista danese a Rimini, arrestato 37enne già denunciato

Un 37enne è stato arrestato a Rimini perché accusato di aver violentato una turista danese di 26 anni. Il fatto sarebbe accaduto la scorsa domenica 26 agosto, all’alba. L’uomo, un venditore ambulante di rose originario del Bangladesh e con precedenti, è stato individuato e fermato dai carabinieri nel giro di 24 ore.

La dinamica

Stando alla ricostruzione fatta dagli inquirenti, alle 5.30 di domenica scorsa l'uomo avrebbe notato la donna camminare da sola, su viale Regina Margherita, in direzione del proprio albergo. Dopo averle fatto qualche complimento, il 37enne si sarebbe avvicinato alla giovane aggredendola, prima di fuggire in bici. La turista, in stato di choc, si sarebbe poi rifugiata in un bar per chiedere aiuto. I carabinieri, giunti sul posto, avrebbero avviato le ricerche grazie alla descrizione fornita dalla vittima - che in un primo momento ha rifiutato il ricovero medico riservandosi di formalizzare successivamente la denuncia - e alla testimonianza di un avventore del bar che avrebbe assistito a parte della violenza.

Già denunciato per altre tre violenze

Le indagini si sarebbero focalizzate fin da subito sul bengalese. Il venditore ambulante era infatti già noto alle forze dell'ordine perchè in precedenza era stato denunciato tre volte per violenza sessuale: due nei confronti di maggiorenni e una nei confronti di una minorenne. Dopo l’arresto, l’uomo sarebbe stato riconosciuto dalla vittima. Il fermo, effettuato nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 agosto, è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari.