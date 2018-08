Milano, ladre in stazione Centrale: così rubano 14mila euro a turista

Hanno attirato una turista in ascensore e, con una mossa improvvisa, le hanno portato via il portafoglio dalla borsetta. Valore del bottino: 14 mila euro. A mettere a segno il colpo, sono state quattro donne di origini bosniache che lo scorso 20 agosto sono entrate in azione alla Stazione Centrale di Milano.

Vittima attirata in ascensore. Ladre incastrare da telecamere

Le immagini diffuse su Twitter dalla Polizia di Stato mostrano quanto accaduto nell’ascensore, dove la vittima è salita su suggerimento delle borseggiatrici che avevano detto di volerla aiutare con le valigie. La vittima aveva con sé un grosso bagaglio, una borsetta e soprattutto una consistente somma di denaro contante. Una volta all’interno, come riferisce il sito dell'Ansa, le ladre hanno accerchiato la turista e, approfittando della calca e del poco spazio, una di loro ha appoggiato la propria giacca sulla borsetta della donna. Senza farsi vedere, la ladra le ha portato via il portafoglio dalla borsa. Appena si sono aperte le porte, le quattro borseggiatrici sono fuggite, facendo perdere le proprie tracce. La donna ha denunciato il furto alla polizia ferroviaria che, attraverso l’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza, ha individuato le quattro colpevoli nel giro di un paio di giorni: sono state tutte denunciate per furto aggravato in concorso.