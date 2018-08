Alto Adige, incidente in Val Martello: morto un alpinista

Un alpinista è morto dopo un incidente in montagna in alta Val Martello, in Alto Adige. I tre compagni di cordata, in un primo tempo dati per dispersi, sono stati recuperati dal soccorso alpino che ha operato con l'aiuto dell'elisoccorso Pelikan. L'incidente si è verificato sul Cevedale, a 3 mila metri di quota: qui la vittima è precipitata per circa 200 metri, morendo sul colpo. I turisti, originari della Sassonia, tra i 40 e i 50 anni, avevano appena iniziato la discesa dalla vetta a 3.753 metri quando ha ceduto una roccia sotto i loro piedi. I compagni sopravvissuti sono sotto shock, ma non hanno riportato ferite serie.