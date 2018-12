Autostrade, weekend con traffico da bollino nero per il controesodo

Fine settimana complicato sulle autostrade italiane. Come dimostrano i dati sul traffico (AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE), nella giornata di sabato è cominciato il controesodo di fine agosto, con molti italiani che hanno scelto di mettersi in viaggio per tornare a casa anticipatamente anche a causa del maltempo che ha colpito molte regioni (PREVISIONI METEO). Sono diversi milioni gli italiani che in questi due giorni lasciano le località turistiche per tornare nelle città. Cosa che si ripeterà anche nei prossimi due weekend, secondo le previsioni di Autostrade per l'Italia.

Lunghe code sull'A14

Problemi nel traffico si segnalano in particolare sulla A14, dove nel pomeriggio di venerdì un camion ha preso fuocoall'interno di una galleria tra Pedaso e Grottammare, in direzione Pescara. Dopo aver domato le fiamme, sono cominciati i lavori di ripristino i cui tempi potrebbero però essere piuttosto lunghi. Nel primo pomeriggio di sabato, sulla carreggiata nord, si sono registrati 13 chilometri di coda per chi procedeva in direzione Bologna, nonostante si circoli su entrambe le corsie disponibili per ridurre i disagi. Code anche sulla carreggiata opposta, quella in direzione di Bari, a causa dell'uscita obbligatoria a Porto San Giorgio.

Problemi su A1 e Traforo Mnte Bianco

Sulla A1 si sono registrati problemi per un veicolo in fiamme nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, incidente che ha provocato tre chilometri di coda. Sempre sull'A1 si è verificato un altro incidente tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione Bologna. Traffico turistico intenso dall'Italia alla Francia al Traforo del Monte Bianco dove sul versante di Courmayeur si registrano code di un'ora e mezzo. Il traffico sull'autostrada A5, in direzione Monte Bianco, viene dirottato sulla strada statale 26 con uscita obbligatoria a Courmayeur Sud.

A23 riaperta entrata Udine sud in direzione Venezia

"E' durata praticamente tutto il giorno la coda sulla A23, in direzione nodo di interconnessione con la A4 a Palmanova. Oltre 13 chilometri di auto, ma anche molte roulottes e caravan in arrivo da Ugovizza hanno percorso il tratto a velocità molto molto bassa, per poi distribuirsi in parte verso Trieste, in parte verso Venezia. Sono i turisti austriaci e tedeschi diretti verso le spiagge del Friuli Venezia Giulia e del Veneto che prediligono questo periodo perché sicuramente le località sono meno affollate".

Meteo in peggioramento

E nelle prossime ore il traffico potrebbe ulteriormente rallentare. Secondo le previsioni, infatti, un fronte freddo raggiungerà l'Alto Adige e porterà pioggia, neve sui rilievi sopra i 2000 metri e un deciso abbassamento delle temperature.

Data ultima modifica 25 agosto 2018 ore 20:14