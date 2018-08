Weekend di contro-esodo: sabato e domenica traffico da bollino rosso

Un weekend da bollino rosso attende tutti i viaggiatori al rientro dalle vacanze estive. L’ultimo fine settimana di agosto -sabato 25 e domenica 26 - sarà caratterizzato da traffico intenso soprattutto verso le grandi città, per il cosiddetto “contro-esodo”. Autostrade per l’Italia segnala in particolare le prime ore del giorno e il pomeriggio come momenti più critici. Verso sera, la situazione dovrebbe migliorare. La chiusura di alcuni tratti - tra cui l’area interessata dal crollo del ponte Morandi e quella della tangenziale di Bologna dove è avvenuto l’incidente lo scorso 6 agosto - potrebbe aumentare i disagi.

Il traffico verso mare e montagna

Chi invece è già rientrato in città e sceglie di passare il weekend in qualche località turistica potrebbe trovare un po’ di traffico – da bollino giallo – nella mattinata di sabato. A meno che il meteo, che prevede temporali e calo delle temperature, non scoraggi la maggior parte di coloro che hanno scelto un fine settimana fuori città (LE PREVISIONI).

I rientri di settembre

Situazione analoga all'ultimo weekend di agosto, sarà quella del primo fine settimana di settembre. Traffico intenso è previsto durante la mattina e il pomeriggio di sabato 1 e domenica 2 settembre. Chiuderà la stagione dei rientri estivi il pomeriggio di domenica 9 settembre, ultimo giorno da bollino rosso.