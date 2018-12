Cesano Maderno, a fuoco capannone industriale: alte colonne fumo nero

Verso le 15 del 23 agosto è divampato un incendio in un capannone specializzato nella produzione di fusti, materassi e stoffe per divani, a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Le fiamme hanno provocato un'alta colonna di fumo, visibile da diversi chilometri di distanza. Una volta dato l’allarme, riferisce Il Giorno, i Vigili del fuoco sono intervenuti da diversi comandi della zona, raggiunti in un secondo momento da Carabinieri, Polizia provinciale e da un'ambulanza e hanno domato le fiamme. L'azienda, quando è divampato l’incendio, era chiusa e non risultano esserci feriti.

Chiusa via Groane

La portata e la natura dell’incendio sono ancora da chiarire e al momento c’è un elevato rischio di crollo del tetto e delle strutture. Eventualità che, secondo i pompieri, potrebbe danneggiare anche le aziende circostanti. Lo stabilimento sarebbe di proprietà di un cittadino cinese. Sul luogo è arrivata anche una squadra Nbcr (Nucleare biologico, chimico e radiologico) dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area da eventuali fughe tossiche.