Rubano sabbia in Gallura: turisti nei guai, multa fino a 3mila euro

In valigia avevano sabbia, ciottoli e conchiglie della Gallura. Un 'bottino' che è costato caro a due turisti di Lecco in vacanza in Sardegna che, mentre stavano per imbarcarsi in auto al porto di Olbia, sono stati scoperti dal personale della security durante i controlli di routine. Il reato di detenzione illecita, che viola l'articolo 40 comma 2 della legge regionale 16 del 2017 e l'Ordinanza balneare 2018 della Regione Sardegna, costerà ad uno dei due villeggianti una sanzione che potrebbe raggiungere anche i tremila euro.

I reperti sequestrati saranno riportati sulle spiagge

I due erano a bordo di un'auto che stava per imbarcarsi su un traghetto diretto nella penisola, quando gli addetti della security del porto hanno notato la sabbia e le conchiglie e hanno informato subito la Capitaneria di porto di Olbia. I souvenir sono stati sequestrati e saranno riportati sulle spiagge di provenienza. Il capitano di vascello Maurizio Trogu, direttore marittimo del Nord Sardegna, parlando del fenomeno del furto di sabbia ha spiegato che si tratta di una tendenza "che danneggia seriamente l'ecosistema di alcune delle più belle località sarde". Per fortuna però, secondo Trogu, "sempre più persone stanno prendendo coscienza del danno che fanno i turisti compiendo questi gesti e sono sempre più numerose le denunce che arrivano in tempo per fermare chi compie questo reato".