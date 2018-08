Bimba di 5 anni colpita da pezzo di ruota panoramica nel Barese: grave

Una bambina di 5 anni è rimasta ferita in maniera grave, la sera di lunedì 20 agosto, a Giovinazzo, in provincia di Bari, dopo essere stata colpita alla testa dal tirante della ruota panoramica del luna park allestito in occasione della festa patronale.

La bambina operata d'urgenza

L'incidente – riportano i quotidiani locali – è avvenuto intorno alle 22.15. La bimba, soccorsa dal 118, nella notte è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al Policlinico di Bari dove è ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe però in coma. Secondo quanto scrive l'agenzia Ansa, il pezzo metallico lungo circa un metro e mezzo si è distaccato dalla giostra colpendo a un braccio anche la madre della piccola, che passeggiava accanto a lei.

Il sequestro della giostra

I carabinieri della compagnia di Molfetta, giunti sul posto per garantire l'ordine pubblico, hanno eseguito i rilievi tecnici e deciso di porre sotto sequestro la ruota panoramica. Ancora in corso le indagini per ricostruire con esattezza le cause del cedimento del tirante e risalire a eventuali responsabilità.