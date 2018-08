Temporale a Roma, cadono alcuni alberi. Disagi per la viabilità

Un violento temporale ha colpito Roma nel corso del pomeriggio provocando la caduta di alcuni alberi. Inevitabili i disagi per la viabilità, in particolare sulla Nomentana - informa, via twitter, Luceverde Roma – che rimane chiusa al traffico per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di via S.Alessandro. Inevitabili le ripercussioni anche sulla circolazione degli autobus. "La linea 337 devia su percorso alternativo - comunica InfoAtac - in entrambe le direzioni".