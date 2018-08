Maltempo a Roma, allagamenti e alberi caduti: due feriti

Diverse zone di Roma sono finite sott'acqua in seguito al forte acquazzone che si è abbattuto sulla capitale nel pomeriggio di giovedì 16 agosto. Traffico in tilt a causa del maltempo, che ha provocato anche la caduta di due alberi in zona Termini: due persone sono rimaste ferite.

Allagamenti e disagi per il traffico

Il forte temporale ha avuto ripercussioni negative soprattutto sul traffico: diverse le chiusure stradali per alberi e rami caduti, e i rallentamenti dovuti alle strade allagate dal centro alla periferia, soprattutto nella zona est della città. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, per la rimozione dei grossi residui sono state chiuse via Jacopone da Todi, tra la Nomentana e via D'Ovidio, e via Spalato, fra via di Santa Costanza e corso Trieste. Sott'acqua anche tratti di viale Palmiro Togliatti, via Collatina (all'altezza di via Longoni) e via Walter Tobagi. Rallentamenti dovuti agli allagamenti anche sulla tangenziale, all'altezza di Portonaccio.

Alberi caduti e due feriti

Due alberi sono caduti in via Gobetti, non lontano dalla stazione Termini, colpendo due auto: una in sosta, senza nessuno a bordo, e un'altra in transito. All'interno viaggiavano due persone – un uomo alla guida e una ragazza di 25 anni – rimaste ferite. I due sarebbero usciti da soli dal veicolo e poi sono stati trasportati in ambulanza al policlinico Umberto I. Dei rilievi dell'incidente e della temporanea chiusura della strada si sono occupati i vigili urbani.