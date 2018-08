Val Gardena, donna trovata morta in albergo: fermato il marito

Una donna è stata trovata morta in un albergo a Santa Cristina, in Val Gardena. Il marito della 60enne, che sembra sia stata accoltellata, è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario dopo che si sarebbe allontanato dalla struttura. A trovare il corpo privo di vita della donna è stata un'inserviente che lavora nell'hotel in cui marito e moglie alloggiavano. La coppia, originaria di Parma, era giunta in Alto Adige il 6 agosto scorso.

Il marito fermato all’ingresso dell’autostrada

Da una prima ricostruzione, pare che il marito della donna abbia lasciato l’albergo poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. È stato poi rintracciato e fermato a Bolzano, all’ingresso dell’autostrada. Subito dopo l’uomo è stato portato in caserma, interrogato e posto in stato di fermo.

Si pensava ad uno svenimento

Dopo aver trovato il corpo della 60enne nella sua stanza d’albergo, si era pensato a uno svenimento. Per questo era stato chiamato l’intervento dell’elisoccorso. Ma, una volta sul posto, il medico d'urgenza non ha potuto far altro che constatare la morte della donna.