Selvaggia Lucarelli: "Mia mamma è sparita". L'appello sui social

Appello social di Selvaggia Lucarelli, che su Facebook ha scritto un post in cui chiede aiuto per ritrovare sua madre. “Ho un annuncio importante. Mia mamma è in Abruzzo, a Vasto. Oggi pomeriggio alle 14,00 è andata all'ospedale del centro di Vasto perché si era fatta male a un gomito. L'hanno fasciata e lasciata in una stanza per fare una risonanza. Mio padre si è allontanato. Mia mamma non ha mai fatto quella risonanza e da quel momento è sparita”, ha scritto sui social. La donna, ha raccontato Lucarelli, “soffre di Alzheimer, non si era mai persa”.

Sparita dall’ospedale di Vasto

Il messaggio della scrittrice è stato pubblicato sul suo profilo Facebook intorno alle 22 di ieri, 13 agosto, e aggiornato di continuo. Lucarelli si trova in vacanza in Perù. L’opinionista ha raccontato che la madre è sparita dall’ospedale intorno alle 14, dieci minuti dopo alcune telecamere l’hanno vista uscire dalla struttura. Poi ci sono state delle segnalazioni di avvistamenti in località Sant’Antonio intorno alle 15,20. Poi più nulla. La donna, ha spiegato, si chiama Nadia e ha 75 anni. Potrebbe essersi diretta verso Cupello, dove ha casa. Lucarelli, che prima ha invitato le forze dell’ordine a intervenire e poi chiunque avesse notizie a dare una mano, ha anche pubblicato delle foto della madre e il numero di telefono del fratello per le segnalazioni.