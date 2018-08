Giovane morto schiacciato da una panchina, 7 indagati

Sette persone sono state indagate per la morte del 14enne rimasto schiacciato venerdì 10 agosto dal crollo di un'installazione artistica a forma di panchina nei giardini pubblici dell'Ecomuseo di Castel d'Ario, nel Mantovano. Il sostituto procuratore Silvia Bertuzzi ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo due donne e cinque uomini, tra cui il sindaco Daniela Castro, la progettista, il costruttore del monumento, l'installatore, il tecnico collaudatore e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

Vittima un ragazzo di 14 anni

Il ragazzo di 14 anni è morto schiacciato da una panchina in ferro mentre si trovava con alcuni amici in un giardino pubblico. La panchina era un'installazione artistica in acciaio Korten dal peso di 8 quintali che, all'interno dei giardini dell'Ecomuseo, fungeva sia da monumento che da arredo urbano: per i ragazzini del posto era diventata un gioco visto che poteva roteare su se stessa. E proprio questa giostra improvvisata si è trasformata in una trappola mortale per il ragazzino, dopo l'estate avrebbe iniziato la seconda classe in un istituto professionale privato di Verona.