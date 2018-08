Esodo di Ferragosto al via, traffico da bollino nero: la situazione

È iniziato l'esodo di Ferragosto. Oggi, sabato 11 agosto, i flussi si sono intensificati già dalle prime ore dell'alba: per tutta la mattinata è previsto "bollino nero", con picchi per gli spostamenti lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l'itinerario E45 che collega i due versanti della penisola, e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Per ottenere informazioni in tempo reale sul traffico, gli automobilisti possono consultare il sito o l'app di MyWay.

Traffico tornerà scorrevole da domenica pomeriggio



Il traffico sarà invece da "bollino rosso” nel pomeriggio di oggi e nella mattinata di domani. Gli spostamenti torneranno intensi ma scorrevoli a partire da domenica pomeriggio. Il traffico si preannuncia intenso anche per i numerosi spostamenti locali che si concentreranno lungo gli itinerari verso il mare. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle ore 8 alle ore 22 di sabato e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 12 agosto.



Coda di 4 km sulla A4 Trieste-Venezia



Sulla A5, tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco, in direzione di quest'ultimo, è stata disposta la chiusura del tratto per regolare l'afflusso dei veicoli al traforo. Nella mattinata il traffico è molto intenso lungo la A4 Trieste-Venezia. Una coda di alcuni chilometri, almeno quattro, si è formata già nelle prime ore della giornata all'altezza della barriera Lisert in ingresso a Trieste, uscita per i turisti diretti in Slovenia e in Croazia. La concessionaria autostradale segnala anche sovraffollamento all'area di servizio di Duino Sud (Trieste) dove gli automobilisti diretti al mare in Croazia (o in Slovenia) acquistano la vignetta per l'autostrada slovena. Traffico intenso anche lungo la A23 Palmanova-Tarvisio.

Traffico intenso sull'Autostrada del Brennero



Le previsioni per il traffico sull'autostrada A22 del Brennero sono da bollino nero in entrambe le direzioni e rimarranno tali anche per la mattina di domani, domenica, in direzione nord. Il traffico si è fatto intanto sostenuto già dalla mattina in alcuni tratti in Trentino, in particolare nel tratto vicino al lago di Garda, e in Alto Adige, soprattutto in Val Pusteria in entrambe le direzioni dall'uscita dell'autostrada a Bressanone - Varna fino a San Candido. Rallentamenti con code per traffico intenso si verificano intanto sull'Autostrada del Brennero in direzione nord tra Nogarole Rocca e San Michele e in direzione sud tra Chiusa ed Ala-Avio.

Criticità a Casalecchio dove è esplosa l'autocisterna



È intenso il traffico anche sulla rete autostradale dell'Emilia-Romagna. Uno dei punti più critici è il raccordo A1-A14 di Casalecchio dove lunedì è esplosa un'autocisterna. L'autostrada è aperta, ma si viaggia su una sola carreggiata e questo provoca rallentamenti e code a tratti da Castel San Pietro. Code anche sull'A14 per raggiungere la riviera romagnola, ma anche in A1, soprattutto nella zona di Modena, all'intersezione con l'A22 e nel nodo di Bologna.

Tre ore di attesa per i traghetti per la Sicilia



In Sicilia è stimato in tre ore il tempo di attesa per il traghetto che attraversa lo Stretto, secondo quanto rende noto l'Anas. "Sull'A2 'Autostrada del Mediterraneo', a causa delle difficoltà nelle operazioni di traghettamento sullo Stretto di Messina allo svincolo di Villa San Giovanni è stata decretata la fase di emergenza di terzo livello, con chiusura dello svincolo autostradale per i veicoli provenienti da nord”, fa sapere l’Anas. I veicoli provenienti da nord e diretti in Sicilia vengono deviati al successivo svincolo di Campo Calabro, per reimmettersi in autostrada in direzione nord. Da parte del personale Anas sono in distribuzione bottigliette d'acqua agli automobilisti in attesa.