Barca affonda in Sardegna, morti due uomini di 60 anni

Una barca è affondata in Sardegna, nelle acque antistanti il litorale di Lu Bagnu e due uomini di 60 anni hanno perso la vita. Le informazioni sono ancora frammentarie ma, a quanto si apprende, l'imbarcazione è affondata in località Rasciada, in provincia di Sassari. Sul posto stanno operando i carabinieri e la Capitaneria di Porto.

La ricostruzione dell'incidente

Il cadavere della prima vittima è stato scoperto stamane sugli scogli dopo alle 8.30 da una pattuglia della capitaneria di Porto Torres. Davanti alla costa di Rasciada, a circa 150 metri dalla scogliera, c'era un'imbarcazione a motore di 6 metri semiaffondata, probabilmente finita stanotte in una secca. Gli uomini di una motovedetta e i vigili del fuoco, durante una successiva immersione, hanno poi trovato un altro corpo, rimasto nella barca di solito ormeggiata nel vicino porticciolo di Castelsardo. La prima vittima è già stata identificatae sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

