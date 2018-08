Maltempo, violenti temporali al Nord. Blackout e disagi a Malpensa

È arrivata nel Nord Italia la prima perturbazione di agosto, che ha portato violenti temporali, piogge sparse e un calo delle temperature (LE PREVISIONI). Nel Varesotto, in particolare, i forti acquazzoni hanno creato ieri sera diversi disagi, tra cui un blackout di circa un'ora che ha provocato anche ritardi nelle partenze dei voli dall'aeroporto di Milano Malpensa. I vigili del fuoco sono intervenuti per circa una trentina di richieste di aiuto, tra messe in sicurezza di piante pericolanti o cadute in strada e allagamenti. Raffiche di vento, pioggia e grandine anche su Piacenza e parte della provincia: i tetti di alcune abitazioni sono stati scoperchiati e anche alcune aziende hanno riportato danni. Si registrano alberi e pali della luce caduti in strada, scantinati allagati, danni in riva al Po.

Italia divisa dal meteo

E il meteo divide l’Italia. Se in alcune città (7 oggi e 8 sabato, prevalentemente al Centrosud) si continuano a registrare condizioni da “bollino rosso” in base al bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, al Nord è allarme maltempo. La protezione civile ha diramato l’allerta meteo su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia (arancione in alcune zone), Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Migliora nel week-end, ma poi altra perturbazione

A portare il maltempo sull’Italia è una perturbazione di origine atlantica che dalla Francia ha raggiunto prima il Nord ovest e continuerà a interessare anche nelle prossime ore le regioni settentrionali, con piogge e temporali. In calo le temperature (non al Centrosud). Nel fine settimana, secondo gli esperti, la perturbazione dovrebbe allontanarsi e si tornerà a una situazione più stabile anche al Nord, con tempo soleggiato e temperature che tenderanno ad aumentare di 1-3 gradi a partire da sabato. Per l’inizio della settimana, però, è atteso l’arrivo di una perturbazione più intensa: lunedì dovrebbe raggiungere il Nordovest, martedì tutto il Nord e parte del Centro. Per Ferragosto si prospetta un tempo variabile e instabile.