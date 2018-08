Clochard ruba crema per piedi feriti, carabiniere gli regala sandali

Girava scalzo e con i piedi feriti ed è entrato in un supermercato per rubare cibo ma anche creme per curarsi. È stato denunciato e fermato dai carabinieri ma uno di loro gli ha poi regalato un paio di scarpe. È successo a Modena a un senzatetto di 55 anni.

Il furto e il gesto del carabiniere

L'episodio è stato riportato da alcuni giornali locali e si è svolto in un supermercato che si trova nella zona della stazione dei treni. I carabinieri sono intervenuti perché il clochard originario del Veneto era stato sorpreso a rubare sia dei prodotti alimentari che creme per i piedi (per un totale di 25 euro circa). I militari lo hanno dovuto identificare e hanno formalizzato una denuncia in stato di libertà, perché sulla responsabilità del furto non c’erano dubbi. Uno dei carabinieri però, vedendo le gravi condizioni dei piedi feriti dell'uomo, che era scalzo, ha deciso di acquistare un paio di sandali e donarglieli.