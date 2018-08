Roma, colpo milionario a casa del conte Gargallo di Castel Lentini

Vaccini, Grillo: "Resta l'autocertificazione. Poi obbligo flessibile"

Il ministro della salute risponde ai presidi che avevano dichiarato di non voler far entrare a scuola i bambini non vaccinati . E ha annunciato una proposta di legge per l’obbligo flessibile. Il collegio dei pediatri: "Autocertificazione non utilizzabile, legge lo vieta"