Il cioccolato di Modica conquista il marchio Igp. Scadeva infatti il 7 agosto il periodo di tre mesi in cui gli stati membri dell'Unione Europea potevano opporsi alla decisione presa dalla Commissione. Entro l'autunno il celebre prodotto della località siciliana si chiamerà ufficialmente "Cioccolato di Modica". I lavori per raggiungere questo storico traguardo erano stati avviati a giugno 2017. Sarà la prima cioccolata ad ottenere il riconoscimento comunitario.

L'iter per l'Igp

A giugno il Ministero delle Politiche agricole aveva presentato alla Commissione Europea la domanda di iscrizione del cioccolato di Modica al registro dei prodotti tutelati dal marchio di Indicazione geografica protetta (Igp). Dopo questo primo passo si dovevano attendere i canonici tre mesi entro i quali gli stati membri avrebbero potuto presentare eventuali istanze di opposizione all'ottenimento del marchio. Ora che i tre mesi sono trascorsi, il Cioccolato di Modica sarà catalogato nel registro europeo delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche.

Il cioccolato di Modica

Per essere "Cioccolato di Modica Igp" dovrà essere prodotto nella cittadina in provincia di Ragusa. Inventato alla fine del XVI secolo, si differenzia dagli altri prodotti a base di cioccolato per la lavorazione a freddo: la pasta di cacao infatti viene cotta a una temperatura compresa tra i 35 °C e i 40 °C. Ciò consente ai cristalli di zucchero di sciogliersi solo in parte, conferendo alle tavolette di Modica un sapore inconfondiubile e una consistenza granulosa. A regolare il procedimento finora c'era solo un disciplinare della Denominazione Comunale, che ne tutelava e garantiva la produzione nel territorio in modo esclusivo.