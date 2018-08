Strage di Foggia, braccianti in piazza contro lo sfruttamento

È il giorno delle proteste a Foggia, dove negli ultimi giorni 16 migranti, impegnati come braccianti nelle campagne pugliesi, sono morti in due incidenti stradali. Sui due episodi è stata avviata anche un’indagine per accertare se le vittime fossero finite nelle mani del caporalato. (I NUMERI DELLO SFRUTTAMENTO NEL FOGGIANO)

La marcia dei "berretti rossi"

Alle 8, dall’ex ghetto di Rignano, è partita la marcia dei “berretti rossi” promossa dalla Usb, che si concluderà davanti alla prefettura di Foggia. Con gli slogan “basta morti sul lavoro" e "schiavi mai", i migranti hanno partecipato indossando gli stessi berretti rossi che usavano per proteggersi dal sole i loro quattro compagni di lavoro morti nell'incidente di sabato scorso sulla provinciale 105 mentre tornavano dai campi. Alla manifestazione anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano: "Questa è una battaglia di tutto il Paese - ha detto il presidente della Regione - e anche della Puglia". Perché, ha aggiunto, condizioni di sfruttamento si verificano in tutta Italia.

La manifestazione di Cgil, Cisl e Uil

Alle 18.30, invece, dal piazzale della stazione della città pugliese inizierà il corteo unitario di Cgil, Cisl e Uil, a cui hanno aderito anche diverse associazioni tra cui Caritas, Libera e Legambiente, che arriverà poi in piazza Cesare Battisti. "Quanto accaduto - spiegano - è la conseguenza estrema e drammatica di una condizione che accomuna tutti i lavoratori in agricoltura della Capitanata: sfruttamento, illegalità, sotto salario, assenza di sicurezza, condizioni di lavoro e di trasporto estreme, con diverse modalità, gravi o meno gravi, a secondo della debolezza dei lavoratori - italiani o stranieri - sono una realtà sempre più presente nei nostri territori, nell'indifferenza e acquiescenza generale". Ieri alcuni migranti hanno sfilato per il centro gridando "basta uccidere la nostra gente", e chiedendo "documenti, trasporti e contratti".

Salvini e Conte a Foggia

Ieri a Foggia si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza, al termine del quale il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha dichiarato: "La lotta alla mafia e allo sfruttamento è una priorità mia e del governo. Useremo tutte le armi a disposizione per non far nuocere questi delinquenti". E ha ricordato la legge sul caporalato, in parte inattuata perché mancano alcuni decreti attuativi, (COSA PREVEDE) “che può e deve essere aggiornata per permettere agli agricoltori per bene di lavorare legalmente". Nella città pugliese ieri è arrivato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha detto: "Dietro queste morti c'è lo sfruttamento di lavoratori umiliati, questa non è dignità".

Gli incidenti stradali

Il tema del caporalato è tornato centrale dopo due incidenti accaduti nel Foggiano negli ultimi giorni. Martedì dodici persone sono morte in uno schianto, avvenuto sulla strada statale 16 nel territorio di Lesina, tra un furgone con targa bulgara carico di braccianti agricoli di nazionalità africana e un tir. A bordo del furgone, che poteva trasportare otto persone, erano in 14. Sabato scorso, invece, erano morti altri 4 giovani braccianti agricoli di origine nordafricana in un altro incidente stradale tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri: il loro pulmino si era schiantato contro un tir carico di pomodori sulla strada provinciale 105.

Data ultima modifica 08 agosto 2018 ore 11:07