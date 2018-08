B&B offre sconto a famiglie No Vax e Free Vax: polemica sui social

Un Bed&Breakfast nel Lazio ha pubblicato un annuncio che offre sconti dal 70 al 90% per famiglie Free Vax e No Vax (e prezzo pieno per gli altri). L’iniziativa, postata sulla pagina Facebook della struttura B&B Vitellia Bellegra Roma, nella zona Est della città metropolitana capitolina, ha subito diviso gli utenti del social network. In poche ore, migliaia di like, commenti e condivisioni. Tra gli utenti c’è chi appoggia l’idea in maniera entusiastica e chi invece ha manifestato grande disappunto.

Le critiche su Facebook

Molti utenti si sono chiesti se non si trattasse di un annuncio fake: “Grazie da parte di tutti i bambini immunodepressi che non possono vaccinarsi e che grazie alla vostra ignoranza rischiano molto di più. Complimenti”, commenta una utente. Altri accusano i proprietari di mettere in pericolo la salute delle persone e minacciando di denunciare "un'iniziativa pericolosa e fuorilegge" alle autorità competenti.

Il titolare a Sky Tg24: “Mi batto solo per libertà di scelta"

Domenico, il titolare della struttura, spiega a Sky Tg24: “Io mi batto per la libertà di scelta: 12 anni fa ho vaccinato mia figlia, è rimasta a tremare mani e piedi, per un’ora”. Da quel momento per lui è nata la consapevolezza di voler decidere autonomamente in materia. “Ritengo giusto dare informazioni ma non credo a nessuno, nemmeno a questo governo”.

Il gestore ha ricevuto molte richieste

L’iniziativa ha subito avuto impatto sulle persone, ha spiegato il gestore del B&B: “Alcuni mi hanno chiesto che documenti servono per dimostrare di essere No Vax: non bisogna dire o portare niente. Alcune persone - aggiunge - mi hanno detto che vogliono replicare la mia iniziativa nelle loro attività commerciali”. Al suo numero di telefono sono però anche arrivate alcune telefonate di minacce. Domenico non si aspettava tanta attenzione.