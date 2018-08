Arrestata la madre del neonato trovato morto a Terni

Omicidio volontario aggravato dall'aver commesso il fatto ai danni di un discendente. Con questa accusa è stata arrestata a Terni la donna che il 2 agosto ha dato alla luce il figlio e poi, ancora vivo, lo ha abbandonato nel parcheggio di un supermercato. Solo qualche ora, un passante si è accorto del bimbo e ha dato l'allarme; per il neonato non c'è stato niente da fare. Era già morto.

In carcere a Perugia

La donna, che ha 27 anni, è stata trasferita nel carcere di Perugia, il suo legale si è già attivato per chiedere che la giovane possa essere spostata in una struttura protetta. In un primo momento, dopo l’identificazione e la confessione, era stata indagata a piede libero.

Omicidio volontario

Le indagini, dopo la sua confessione non si sono mai fermate e al vaglio degli inquirenti ci sono le posizioni dei suoi familiari che lei ha detto essere estranei all'abbandono. La donna, che ha detto di aver tenuto nascosta a tutti la gravidanza, ha partorito in bagno e poi lasciato il figlio in una busta della spesa in un'aiuola.