19enne accoltellata sul lungomare di Napoli, arrestato l'ex fidanzato

Ha accoltellato l’ex fidanzata diciannovenne dopo averla vista in compagnia di un nuovo partner. È successo a Napoli, dove un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato. La ragazza, che è stata ferita alle mani, all'addome e a un polmone, è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, il 25enne non accettava la fine della relazione con la 19enne dalla quale un anno fa aveva avuto un figlio. Il giovane è stato subito fermato da una pattuglia dei Carabinieri intervenuta sul posto e portato in caserma, da qui poi al carcere.

Aggressore messo in fuga dai presenti

Dopo aver sferrato le coltellate, il 25enne, che ha precedenti non legati al crimine organizzato, sarebbe stato messo in fuga dai presenti e si sarebbe diretto in direzione del consolato statunitense, poco distante dal lido dove è avvenuto il fatto. Qui un vigilante in servizio lo ha indicato a una pattuglia dei carabinieri, che lo ha bloccato ancora sporco di sangue. Il coltello, di cui il ragazzo si era disfatto nella fuga, è stato rinvenuto a poca distanza. Il venticinquenne al momento è stato condotto nel carcere di Poggioreale, mentre la donna vittima dell'aggressione è ricoverata a Loreto Mare.