Metro Roma, manca la manutenzione. Atac ai macchinisti: rallentate

Mancano i soldi per interventi di manutenzione ai binari della linea A della metropolitana di Roma. E allora, per limitare i danni, ai macchinisti sarebbe arrivato l’ordine dall'Atac di ridurre la velocità. Quindi corse più lente, con treni anche a 30 chilometri l’ora nei punti più critici, e disagi per i passeggeri. Lo scrive Repubblica: “La disposizione nel foglio di corsa dei macchinisti sarebbe stata decisa ‘in attesa dei lavori sui binari e la sostituzione di quelli di scambio’”, hanno spiegato gli addetti dell'Atac al quotidiano.

I nuovi limiti nelle stazioni metro del centro

La tabella con i nuovi limiti sarebbe stata redatta dopo gli ultimi controlli eseguiti nei tunnel e nelle gallerie delle 27 stazioni della Linea A. I tecnici hanno quindi verificato le attuali condizioni dei binari imponendo la riduzione della velocità in prossimità delle tratte più usurate. Tra Lepanto e Flaminio si dovrebbe viaggiare a 30 chilometri orari. Così come tra San Giovanni - Manzoni e tra Vittorio Emanuele e la stazione Termini. Intorno a 50 chilometri orari, infine, tra San Giovanni e Re di Roma. Confermati i 15 chilometri orari per i "movimenti in manovra" e sulle rampe.

I sindacati: situazione dovuta alla mancata sostituzione dei binari

Secondo Repubblica, i sindacati di settore hanno specificato che “le tabelle vengono aggiornate periodicamente nei tratti più a rischio. In attesa delle sostituzioni, si procede con l'abbassamento dei limiti di velocità che in genere è tra i 50 e i 60 chilometri orari. La procedura è standard ma sono mesi che riceviamo ordini e aggiornamenti sui limiti di velocità perché non vengono sostituiti i binari”.

I fondi per la metropolitana della Capitale

Fondi per la metropolitana della Capitale, spiega ancora Repubblica, potrebbero arrivare dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il primo agosto è stato annunciato lo sblocco di 425 milioni di euro per le linee romane. Di questi, 66 milioni saranno destinati alla manutenzione dei treni e altri 36 milioni saranno destinati proprio al rinnovo dei binari della tratta della Linea A tra Anagnina e Ottaviano.