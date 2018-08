Friuli, iniziata la risalita dello speleologo bloccato sul Monte Canin

Dopo le difficoltà incontrate ieri nelle operazioni di soccorso, è iniziata la risalita dello speleologo triestino intrappolato e ferito da sabato pomeriggio a 200 metri di profondità sul Monte Canin. Le squadre dei disostruttori hanno concluso le demolizioni per consentire il passaggio della barella in discesa e dei soccorritori alle 3 di questa mattina, e alle 5.40 le squadre di soccorso hanno iniziato la risalita. Verso le 8 dovrebbe arrivare anche il primo elicottero, quello della Protezione Civile, per il recupero dei materiali all'ingresso della grotta.

L’incidente

Ieri la squadra dei soccorritori si è dovuta arrendere al fatto che la barella non entrava nella cavità e così è risalita, lasciando che i disostruttori allargassero ulteriormente i passaggi con le cariche esplosive. L'uomo, infermiere 33enne, è rimasto bloccato dopo una caduta di venti metri mentre era in esplorazione in una grotta che si trova a quota 2.200 metri: è ferito all'addome e a un braccio ma le sue condizioni sono considerate stazionarie. Al momento dell’incidente si trovava insieme ad alcuni amici e, subito dopo la caduta, uno di loro è rimasto sul luogo dell'infortunio insieme a lui, mentre gli altri si sono spostati per dare l'allerta.

Le operazioni di soccorso

Fondamentale per velocizzare le operazioni, è stata la scelta operata dai tecnici del Soccorso alpino di utilizzare un secondo varco naturale di ingresso della groppa rispetto a quello utilizzato dal ferito e dai suoi compagni, passaggio che si trova a 100 metri di dislivello dal luogo dell'incidente, aprendo la via e togliendo il ghiaccio che la bloccava. Una decisione che ha portato così anche a ridurre i rischi per gli stessi tecnici del soccorso che hanno potuto evitare alcuni passaggi stretti necessari per il recupero del ferito: in particolare, si sono evitati circa trenta metri di strettoia e il dover percorrere un pozzo di ghiaccio lungo circa 130 metri.