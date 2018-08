Cagliari, coppia colpita da fulmine: sono entrambi in gravi condizioni

Un uomo e una donna sono stati colpiti da un fulmine durante un temporale improvviso a Cagliari, nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto. Le vittime, 55 anni lui e 40 lei, sono ricoverate in ospedale con ustioni, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Un temporale improvviso

Secondo quanto scrive l'agenzia Ansa, i due intorno alle 16 avevano appena finito di mangiare un panino all'ombra di un albero del Parco di Monte Urpinu, nel capoluogo sardo. Un fulmine scaturito da un temporale improvviso li ha colpiti, scaraventandoli a terra. Il 55enne, originario di Decimomannu, nella città metropolitana di Cagliari, è stato trasportato al Policlinico di Monserrato; la 40enne di Assemini, sempre nel Cagliaritano, all'ospedale Brotzu. Quest'ultima sarebbe in condizioni più gravi: ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su una gamba, sul collo e su una spalla. L'uomo, anch'egli rimasto ustionato, è stato medicato ed è in osservazione. Nessuno dei due sarebbe comunque in pericolo di vita.

I soccorsi e la ricostruzione dell'episodio

Come riporta la stampa locale, immediato è stato l'intervento delle ambulanze del 118 e della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, il temporale si è scatenato all'improvviso e avrebbe preso alla sprovvista le due persone. Poco dopo, è arrivata la saetta che ha centrato i due, sotto choc ma rimasti sempre coscienti. Gli agenti della municipale hanno verificato la stabilità dell’albero colpito dal fulmine, dove sarebbe visibile una piccola cavità.