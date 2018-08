Schianto sull'A1, auto si ribalta e prende fuoco: morti i due a bordo

Due persone sono morte dopo che l'auto su cui viaggiavano sull’autostrada A1 è finita fuori dalla carreggiata e ha preso fuoco. Le vittime sono due anziani coniugi, secondo gli accertamenti della polizia stradale. Si tratta di un uomo di 81 anni, originario della Foggiano e della moglie di 76 anni, nata nel Casertano, residenti in provincia di Lecco.

La dinamica

L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 15.30 nel tratto Monte San Savino-Valdichiana, tra le province di Arezzo e Siena. Secondo quanto appreso, non risultano altri mezzi coinvolti. Circa un chilometro prima del casello di Valdichiana, l'auto coinvolta è sbandata sulla destra - tra le ipotesi un momento di distrazione - e si è ribaltata strusciando per alcuni metri e infine incendiandosi.

Code e disagi

In seguito all'incidente il traffico, in direzione sud, è stato bloccato per circa 40 minuti. Poi la riapertura prima di una corsia e poi dell'intera carreggiata. Al momento Autostrade, presente con proprio personale, segnala 5 chilometri di coda. Sempre Autostrade consiglia di uscire ad Arezzo, seguire per Badia al Pino e Pieve al Toppo, immettersi sulla Provinciale 327 in direzione Foiano e rientrare in autostrada a Valdichiana. Oppure uscire a Monte San Savino e rientrare a Valdichiana.

