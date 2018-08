Ecstasy nascosta nel latte in polvere: maxi sequestro a Fiumicino

Pastiglie di ecstasy nascoste in confezioni di latte artificiale per i neonati. Le hanno scoperte i finanzieri del comando provinciale di Roma, insieme al personale dell'Agenzia delle dogane, che le hanno intercettate e sequestrate all'aeroporto di Fiumicino. Il carico comprendeva oltre 12mila pastiglie, per un peso superiore ai 6 kg. La sostanza, una volta immessa sul mercato clandestino, avrebbe fruttato ricavi illeciti per oltre 500 mila euro.

La droga nascosta in un bagaglio nel magazzino "lost&found"

La droga era nascosta all'interno di un bagaglio custodito nell'apposito magazzino "lost&found" e in attesa che la proprietaria ne richiedesse la restituzione. Ma grazie ai controlli effettuati anche all’interno dei depositi bagagli il carico è stato intercettato. Nascosti tra vestitini, giocattoli e prodotti per l'infanzia, c’erano cinque confezioni di latte in polvere che, perfettamente sigillate ed intatte, pesavano oltre 1 kg ciascuna rispetto al peso di 500 gr indicato sulla confezione. Una volta aperti i contenitori, la scoperta: in un'ulteriore busta termosaldata sono state rinvenute le migliaia di pastiglie a forma di osso e di rombo, tutte di colore verde fluo.

Ecstasy da Amsterdam

L'analisi della documentazione di viaggio del bagaglio - che arrivava da Amsterdam - e i successivi accertamenti hanno consentito di individuare la passeggera, una giovane di origini maltesi che al momento risulta irreperibile. Ognuna delle pastiglie sequestrate, del peso unitario di circa 500mg, inoltre, contiene il principio attivo di MDMA pari a 263mg, quindi ben oltre la soglia di rischio eccessivo scientificamente stabilita in 120mg.